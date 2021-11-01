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    На Київщині горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото, відео)

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    Пожежа сталася на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку - На Київщині горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото, відео)
    Пожежа сталася на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку

    У неділю, 31 жовтня, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в місті Фастів на Київщині. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області..

    До місця виклику терміново було направлено рятувальників двох пожежно-рятувальних частин.

    Вогнеборці встановили, що йде дим із шостого поверху і в будинку перебувають люди, які потребують допомоги.

    Рятувальниками було евакуйовано 9 чоловік, з них двоє госпіталізовано до Білоцерківської лікарні № 9.

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    На Київщині горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото, відео)
    На Київщині горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото, відео)

    Пожежу було ліквідовано за годину.

    На місці виклику працювало сім чоловік особового складу та три одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 31 жовтня сталась пожежа на території будівельного майданчика по вул. Сім‘ї Хохлових, 8-А у Шевченківському районі столиці.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
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    На Київщині горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото, відео)