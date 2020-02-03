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    Новини

    У Києві горіла електричка (фото)

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    Загоряння сталося в туалеті проміжного вагона з розповсюдженням&nbsp;вогню на тамбур - У Києві горіла електричка (фото)
    Загоряння сталося в туалеті проміжного вагона з розповсюдженням вогню на тамбур
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі було залучено понад два десятки вогнеборців

    Сьогодні, 3 лютого, на території вагонного депо на вул. Качалова у Святошинському районі столиці сталася пожежа у вагоні електричного поїзда.

    Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:24.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальниками було встановлено, що загоряння сталося в туалеті проміжного вагона з розповсюдженням вогню на тамбур. Після знеструмлення потягу рятувальники приступили до гасіння пожежі. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 13:52 пожежу було локалізовано, а о 13:56 – ліквідовано.

    В результаті пожежі пошкоджено туалет, закопчено приміщення тамбура та частково вагона, сидіння не пошкоджені.

    До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу Київського гарнізону.

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    У Києві горіла електричка (фото)
    У Києві горіла електричка (фото)
    У Києві горіла електричка (фото)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Нагадаємо, 2 лютого ввечері у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі.

    пожежа Київ ДСНС потяг рятувальники
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