У Києві горіла електричка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загоряння сталося в туалеті проміжного вагона з розповсюдженням вогню на тамбур Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі було залучено понад два десятки вогнеборців

Сьогодні, 3 лютого, на території вагонного депо на вул. Качалова у Святошинському районі столиці сталася пожежа у вагоні електричного поїзда.

Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:24.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальниками було встановлено, що загоряння сталося в туалеті проміжного вагона з розповсюдженням вогню на тамбур. Після знеструмлення потягу рятувальники приступили до гасіння пожежі. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 13:52 пожежу було локалізовано, а о 13:56 – ліквідовано.

В результаті пожежі пошкоджено туалет, закопчено приміщення тамбура та частково вагона, сидіння не пошкоджені.

До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 2 лютого ввечері у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі.