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    На Київщині молодики влаштували пожежу в супермаркеті

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    На місце прибули рятувальники - На Київщині молодики влаштували пожежу в супермаркеті
    На місце прибули рятувальники

    Працівник поліції охорони затримав зловмисника

    У місті Бровари, що під Києвом, невідомі особи в торгівельному залі супермаркету підпалили предмет, який спричинив задимлення, після чого вибігли геть.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Дії правопорушників побачив на моніторі камер відеоспостереження поліцейський під час несення служби по охороні публічної безпеки та порядку в магазині.   

    За лічені хвилини поліцейський затримав одного із правопорушників. Ним виявився 32-річний житель Києва.

    На місце події прибули рятувальники, карета швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.

    Трьом працівникам магазину, які отруїлися чадним газом, медики надали невідкладну допомогу.   

    Порушника доставили до Броварського відділу поліції і він зізнався у скоєному.

    Нагадаємо, 2 лютого ввечері у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі.

    31 січня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.

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