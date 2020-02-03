На Київщині молодики влаштували пожежу в супермаркеті
Працівник поліції охорони затримав зловмисника
У місті Бровари, що під Києвом, невідомі особи в торгівельному залі супермаркету підпалили предмет, який спричинив задимлення, після чого вибігли геть.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Дії правопорушників побачив на моніторі камер відеоспостереження поліцейський під час несення служби по охороні публічної безпеки та порядку в магазині.
За лічені хвилини поліцейський затримав одного із правопорушників. Ним виявився 32-річний житель Києва.
На місце події прибули рятувальники, карета швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.
Трьом працівникам магазину, які отруїлися чадним газом, медики надали невідкладну допомогу.
Порушника доставили до Броварського відділу поліції і він зізнався у скоєному.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі.
31 січня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.