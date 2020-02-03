На Київщині горіла дерев’яна котельня (фото)



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Над ліквідацією пожежі працювали 11 рятувальників

У неділю, 2 лютого, сталася пожежа у котельні на вул. Воїнів-афганців в м. Бровари, що під Києвом. Інформація про загорання надійшла до оперативно–диспетчерської служби Броварського району о 10:37.

На місце виклику направлено рятувальників 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

Рятувальниками було встановлено, що загорілася дерев'яна котельня на площі 40 кв. м.

Пожежу локалізовано о 10:52 та повністю ліквідовано о 11:13.

На місці події працювали 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нещодавно у Броварах невідомі особи в торгівельному залі супермаркету підпалили предмет, який спричинив задимлення, після чого вибігли геть

Нагадаємо, 2 лютого ввечері у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі.

31 січня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.