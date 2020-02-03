У Києві ліквідували пожежу в депо



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У Києві ліквідували пожежу в депо Фото: dsns.gov.ua

В недіючому ангарі загорілися шпали

У Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу надійшло о 21:20. По прибуттю на місце пожежі, вогнеборці встановили, що на території депо в недіючому ангарі горять шпали.

О 22:13 бійці локалізували на площі 100 кв. м загоряння та о 22:27 - ліквідували.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, на світанку у багатоповерхівці в Києві сталася пожежа: є потерпілий.

Як повідомлялося, 31 січня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.

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