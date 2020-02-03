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    У Києві ліквідували пожежу в депо

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    У Києві ліквідували пожежу в депо - У Києві ліквідували пожежу в депо
    У Києві ліквідували пожежу в депо
    Фото: dsns.gov.ua

    В недіючому ангарі загорілися шпали

    У Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Повідомлення про пожежу надійшло о 21:20. По прибуттю на місце пожежі, вогнеборці встановили, що на території депо в недіючому ангарі горять шпали.

    О 22:13 бійці локалізували на площі 100 кв. м загоряння та о 22:27 - ліквідували.

    На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

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    У Києві ліквідували пожежу в депо
    У Києві ліквідували пожежу в депо
    У Києві ліквідували пожежу в депо
    У Києві ліквідували пожежу в депо
    Фото: dsns.gov.ua

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, на світанку у багатоповерхівці в Києві сталася пожежа: є потерпілий.

    Як повідомлялося, 31 січня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:30.

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