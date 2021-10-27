У Києві горіла приватна садиба, є постраждалий (фото)

Власник будинку потрапив до лікарні

26 жовтня сталася пожежа у с. Троєщина на вул. Гійома де Боплана, що у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 16:10, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці було встановлено, що на території приватної садиби в одноповерховому житловому будинку сталася пожежа з розповсюдженням вогню на мансардний поверх будівлі.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було евакуйовано з будинку господаря помешкання та передано лікарям швидкої медичної допомоги.

Пожежу на площі 250 кв. м було ліквідовано о 17:27.

На місці пожежі працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу ДСНС.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 26 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 57 в Оболонському районі столиці.