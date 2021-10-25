Пожежу в Гідропарку ліквідовано: рятувальники повідомили подробиці (фото)

На Долобецькому острові згоріла дерев'яна лазня

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецькому у Гідропарку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальної служби о 15:53.

На місці рятувальниками було встановлено, що горить дерев'яна лазня розміром 10х20 м.

О 16:25 пожежу було локалізовано та о 16 :50 – ліквідовано.

На місці події працювало дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше у мережі з'явилося повідомлення про серйозну пожежу в Гідропарку.

Нагадаємо, 22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. Виникло займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.