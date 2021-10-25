Пожежу в Гідропарку ліквідовано: рятувальники повідомили подробиці (фото)
На Долобецькому острові згоріла дерев'яна лазня
Столичні вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецькому у Гідропарку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальної служби о 15:53.
На місці рятувальниками було встановлено, що горить дерев'яна лазня розміром 10х20 м.
О 16:25 пожежу було локалізовано та о 16 :50 – ліквідовано.
На місці події працювало дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Раніше у мережі з'явилося повідомлення про серйозну пожежу в Гідропарку.
Нагадаємо, 22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. Виникло займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.