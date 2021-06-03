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    У Києві горіли гаражі

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    Рятувальники оперативно ліквідували загорання в гаражах - У Києві горіли гаражі
    Рятувальники оперативно ліквідували загорання в гаражах
    Фото: ДСНС

    Загорання гаражів сталося у двох районах Києва

    У середу, 2 червня, столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію займань у гаражах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, об 11:26 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу у гаражі на вул. Крайній, 13 у Деснянському районі столиці. На місці бійці встановили, що на території гаражного кооперативу в одноповерховому гаражі сталося загоряння особистих речей.

    О 12:03 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м.

    Ще один подібний виклик до Служби порятунку 101 надійшов о 17:52. У повідомленні йшлося про те, що на території гаражного кооперативу на вул. Полковій, 74/76 у Подільському районі столиці в одноповерховому приватному гаражі виникла пожежа. Рятувальники встановили, що сталося загоряння особистих господарчих речей у підвальному приміщенні.

    О 19:16 бійці ліквідували загоряння на площі 10 кв. м.

    Причини обох пожеж наразі встановлюються.

    Жертв і постраждалих немає.

    Як повідомлялося, 2 червня сталась пожежа на вул. Богатирській, 3Б в Оболонському районі столиці. На місці вогнеборці встановили, що на відкритій території горіла трава з розповсюдженням полум’я на два металевих контейнери.

    1 червня сталась пожежа у будинку на вул. Нижній Вал, 35 у Подільському районі столиці: горів балкон на третьому поверсі 4-поверхової історичної будівлі.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві горіли гаражі