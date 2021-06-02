На столичному Подолі горів балкон історичної будівлі (фото)

Пожежа виникла в будинку на вул. Нижній Вал, 35

Причина пожежі в історичній будівлі встановлюється

У вівторок, 1 червня, сталась пожежа у будинку на вул. Нижній Вал, 35 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 17:34, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події за лічені хвилини прибули вогнеборці 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що горить балкон на третьому поверсі 4-поверхової будівлі.

О 17:55 рятувальники ліквідували пожежу.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 1 червня у 16-поверховому житловому будинку на вул. Березняківській, 16 у Дніпровському районі столиці сталась пожежа, під час якої загинула жінка.