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    На столичному Подолі горів балкон історичної будівлі (фото)

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    Пожежа виникла&nbsp;в будинку на вул. Нижній Вал, 35 - На столичному Подолі горів балкон історичної будівлі (фото)
    Пожежа виникла в будинку на вул. Нижній Вал, 35
    Фото: ДСНС

    Причина пожежі в історичній будівлі встановлюється

    У вівторок, 1 червня, сталась пожежа у будинку на вул. Нижній Вал, 35 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 17:34, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події за лічені хвилини прибули вогнеборці 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що горить балкон на третьому поверсі 4-поверхової будівлі.

    О 17:55 рятувальники ліквідували пожежу.

    Жертв і постраждалих немає.

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    На столичному Подолі горів балкон історичної будівлі (фото)
    На столичному Подолі горів балкон історичної будівлі (фото)
    На столичному Подолі горів балкон історичної будівлі (фото)

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Нагадаємо, 1 червня у 16-поверховому житловому будинку на вул. Березняківській, 16 у Дніпровському районі столиці сталась пожежа, під час якої загинула жінка.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок архітектура
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    На столичному Подолі горів балкон історичної будівлі (фото)