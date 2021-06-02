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    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)

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    На Богатирській, 3Б горіли контейнери - Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    На Богатирській, 3Б горіли контейнери
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу у контейнерах

    У середу, 2 червня, сталась пожежа на вул. Богатирській, 3Б в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 13:05, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що на відкритій території горить трава з розповсюдженням полум’я на два металевих контейнери.

    О 13:27 рятувальники локалізували загоряння на площі 30 кв. м та о 13:47 - ліквідували.

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

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    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)
    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 1 червня сталась пожежа у будинку на вул. Нижній Вал, 35 у Подільському районі столиці: горів балкон на третьому поверсі 4-поверхової історичної будівлі.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)