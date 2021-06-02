Біля пивзаводу на Оболоні сталась пожежа (фото)

Рятувальники ліквідували пожежу у контейнерах

У середу, 2 червня, сталась пожежа на вул. Богатирській, 3Б в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 13:05, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що на відкритій території горить трава з розповсюдженням полум’я на два металевих контейнери.

О 13:27 рятувальники локалізували загоряння на площі 30 кв. м та о 13:47 - ліквідували.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 1 червня сталась пожежа у будинку на вул. Нижній Вал, 35 у Подільському районі столиці: горів балкон на третьому поверсі 4-поверхової історичної будівлі.