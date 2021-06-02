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    На Київщині в пожежі згоріли дві тисячі курей (відео)

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    Вогонь знищив будівлю, де вирощувалися кури - На Київщині в пожежі згоріли дві тисячі курей (відео)
    Вогонь знищив будівлю, де вирощувалися кури
    Фото: скріншот відео

    Господарча будівля згоріла вщент

    У середу, 2 червня, сталась пожежа в господарчій будівлі в с. Краснянка Сквирської міської громади, під час якої було знищено дві тисячі курей-бройлерів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира о 11:04.

    До місця виклику було направлено черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Сквира.

    Пожежу локалізовано об 11:38 та повністю ліквідовано о 11:59.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено дві тисячі курей-бройлерів, 1 тонна комбікорму, 0,5 тонни кукурудзи та дві морозильні камери.

    На місці пожежі залучались дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    До слова, у річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлена масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники птахи
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    На Київщині в пожежі згоріли дві тисячі курей (відео)