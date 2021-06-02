На Київщині в пожежі згоріли дві тисячі курей (відео)

Господарча будівля згоріла вщент

У середу, 2 червня, сталась пожежа в господарчій будівлі в с. Краснянка Сквирської міської громади, під час якої було знищено дві тисячі курей-бройлерів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира о 11:04.

До місця виклику було направлено черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Сквира.

Пожежу локалізовано об 11:38 та повністю ліквідовано о 11:59.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дві тисячі курей-бройлерів, 1 тонна комбікорму, 0,5 тонни кукурудзи та дві морозильні камери.

На місці пожежі залучались дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

До слова, у річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлена масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору.