У Києві горіли гаражі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загорання сміття розповсюдилося на гаражі Фото: ДСНС

Вогнеборці врятували автомобіль «Москвич»

У четвер, 6 серпня, сталася пожежа на вул. Лобачевського, 7-А у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:57.

На місце події виїхали рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що на відкритій території сталося загоряння сміття на площі 20 кв. м з подальшим розповсюдженням на 2 металеві гаражі. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

В ході гасіння та розвідки було виявлено, що в одному з гаражів знаходився автомобіль марки «Москвич», який завдяки діям вогнеборців вдалось врятувати.

О 15:29 пожежу було локалізовано, а о 15:35 – ліквідовано.

Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

На місці події працювало 4 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.