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    Новини

    У Києві горіли гаражі (фото)

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    Загорання сміття розповсюдилося на гаражі - У Києві горіли гаражі (фото)
    Загорання сміття розповсюдилося на гаражі
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці врятували автомобіль «Москвич»

    У четвер, 6 серпня, сталася пожежа на вул. Лобачевського, 7-А у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:57.

    На місце події виїхали рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що на відкритій території сталося загоряння сміття на площі 20 кв. м з подальшим розповсюдженням на 2 металеві гаражі. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    В ході гасіння та розвідки було виявлено, що в одному з гаражів знаходився автомобіль марки «Москвич», який завдяки діям вогнеборців вдалось врятувати.

    О 15:29 пожежу було локалізовано, а о 15:35 – ліквідовано.

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    У Києві горіли гаражі (фото)
    У Києві горіли гаражі (фото)

    Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

    На місці події працювало 4 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    пожежа Київ ДСНС сміття автомобіль рятувальники
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