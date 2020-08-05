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    Новини

    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)

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    Моторний відсік автомобіля згорів повністю - У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)
    Моторний відсік автомобіля згорів повністю
    Фото: ДСНС

    Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

    У вівторок, 4 серпня, на пр. Степана Бандери, 9-В у Оболонському районі столиці сталася пожежа в автомобілі. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:13.

    На місце події прибули рятувальники 25 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в автомобілі Сitroen Berlingo під час руху, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Об 11:24 пожежу було локалізовано, та об 11:28 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік.

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    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)
    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    Нагадаємо, 3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ.

    Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль у центрі Києва.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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