У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)



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Моторний відсік автомобіля згорів повністю Фото: ДСНС

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

У вівторок, 4 серпня, на пр. Степана Бандери, 9-В у Оболонському районі столиці сталася пожежа в автомобілі. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:13.

На місце події прибули рятувальники 25 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в автомобілі Сitroen Berlingo під час руху, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Об 11:24 пожежу було локалізовано, та об 11:28 ліквідовано.

Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль у центрі Києва.