У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)
Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі
У вівторок, 4 серпня, на пр. Степана Бандери, 9-В у Оболонському районі столиці сталася пожежа в автомобілі. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:13.
На місце події прибули рятувальники 25 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в автомобілі Сitroen Berlingo під час руху, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
Об 11:24 пожежу було локалізовано, та об 11:28 ліквідовано.
Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік.
Причина загоряння наразі встановлюється.
Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, 3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ.
Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль у центрі Києва.