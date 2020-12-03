У Києві горіли МАФи (відео)

Загорання сталося у двох металевих кіосках

Згорів кіоск із продажу овочів

За добу столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння пожеж в металевих кіосках.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 2 грудня о 18:03 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Кобзарській, 19 у Подільському районі столиці.

До місця виклику було направлено рятувальників 7 Державної пожежно-рятувальної частини. Було встановлено, що загоряння виникло у недіючому металевому кіоску розміром 7х6 кв. м. Горіло сміття та будівельні відходи на площі 15 кв. м. О 18:18 пожежу було локалізовано, а о 18:46 ліквідовано.

Другий подібний виклик надійшов до рятувальників 3 грудня о 00:58. Пожежа сталася на бульв. Вацлава Гавела, 54 у Солом'янському районі столиці. Було встановлено, що загоряння виникло біля проїжджої частини дороги в металевому кіоску із продажу овочів. О 01:11 пожежу було локалізовано, а о 01:16 ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено продукцію, особисті речі, а також закопчено стіни та стелю кіоску.

На місцях подій було задіяно по 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та по 10 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожеж з’ясовується правоохоронними органами