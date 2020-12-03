  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві горіли МАФи (відео)

    • Розсилка
    Загорання сталося у двох металевих кіосках - У Києві горіли МАФи (відео)
    Загорання сталося у двох металевих кіосках
    Фото: ДСНС

    Згорів кіоск із продажу овочів

    За добу столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння пожеж в металевих кіосках.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    Так, 2 грудня о 18:03 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Кобзарській, 19 у Подільському районі столиці.

    До місця виклику було направлено рятувальників 7 Державної пожежно-рятувальної частини. Було встановлено, що загоряння виникло у недіючому металевому кіоску розміром 7х6 кв. м. Горіло сміття та будівельні відходи на площі 15 кв. м. О 18:18 пожежу було локалізовано, а о 18:46 ліквідовано.

    Другий подібний виклик надійшов до рятувальників 3 грудня о 00:58. Пожежа сталася на бульв. Вацлава Гавела, 54 у Солом'янському районі столиці. Було встановлено, що загоряння виникло біля проїжджої частини дороги в металевому кіоску із продажу овочів. О 01:11 пожежу було локалізовано, а о 01:16 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено продукцію, особисті речі, а також закопчено стіни та стелю кіоску.

    На місцях подій було задіяно по 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та по 10 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожеж з’ясовується правоохоронними органами

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies