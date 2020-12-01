На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)

Рятувальники винесли з гаража ємності з паливо-мастильними матеріалами та газові балони

Сьогодні, 1 грудня, сталася пожежа на пров. Слобідському, 13 у Дніпровському районі столиці.

Так, о 15:25 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшла інформація про загоряння на даху сараю з розповсюдженням на 2 поруч розташовані гаражі.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 15:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 16:16 - ліквідувати.

В ході гасіння рятувальники винесли з гаража ємності з паливо-мастильними матеріалами та газові балони.

Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Як повідомлялося, 1 грудня сталася пожежа в житловому будинку на пр. Любомира Гузара, 19 в Києві. Під час гасіння пожежі з квартири було врятовано чоловіка 1957 року народження.