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    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)

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    Вогонь із сараю перекинувся на гаражі - На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)
    Вогонь із сараю перекинувся на гаражі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники винесли з гаража ємності з паливо-мастильними матеріалами та газові балони

    Сьогодні, 1 грудня, сталася пожежа на пров. Слобідському, 13 у Дніпровському районі столиці.

    Так, о 15:25 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшла інформація про загоряння на даху сараю з розповсюдженням на 2 поруч розташовані гаражі.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 15:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 16:16 - ліквідувати.

    В ході гасіння рятувальники винесли з гаража ємності з паливо-мастильними матеріалами та газові балони.

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    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)
    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)
    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)
    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)
    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)
    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)
    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)
    На Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху (фото)

    Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Як повідомлялося, 1 грудня сталася пожежа в житловому будинку на пр. Любомира Гузара, 19 в Києві. Під час гасіння пожежі з квартири було врятовано чоловіка 1957 року народження.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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