У столичній багатоповерхівці сталася пожежа, евакуйовано 10 осіб

Пожежа супроводжувалася сильним задимленням

У Подільському районі Києва на вулиці Набережно-Рибальській, 9 в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку ввечері у вівторок, 1 грудня, сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій в столиці.

За даними відомства, рятувальники вивели на безпечну відстань десять осіб.

У ДСНС повідомили, що пожежа супроводжувалася сильним задимленням, тому з верхніх поверхів були виведені на безпечну відстань 10 осіб.

Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв й постраждалих немає.

До слова, сьогодні на Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху.