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    У столичній багатоповерхівці сталася пожежа, евакуйовано 10 осіб

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    Пожежа сталася у Дніпровському районі Києва - У столичній багатоповерхівці сталася пожежа, евакуйовано 10 осіб
    Пожежа сталася у Дніпровському районі Києва
    Фото: ДСНС

    Пожежа супроводжувалася сильним задимленням

    У Подільському районі Києва на вулиці Набережно-Рибальській, 9 в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку ввечері у вівторок, 1 грудня, сталася пожежа.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій в столиці.

    За даними відомства, рятувальники вивели на безпечну відстань десять осіб.

    У ДСНС повідомили, що пожежа супроводжувалася сильним задимленням, тому з верхніх поверхів були виведені на безпечну відстань 10 осіб.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв й постраждалих немає.

    До слова, сьогодні на Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок евакуація
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