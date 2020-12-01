У столичній багатоповерхівці сталася пожежа, евакуйовано 10 осіб
Пожежа супроводжувалася сильним задимленням
У Подільському районі Києва на вулиці Набережно-Рибальській, 9 в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку ввечері у вівторок, 1 грудня, сталася пожежа.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій в столиці.
За даними відомства, рятувальники вивели на безпечну відстань десять осіб.
У ДСНС повідомили, що пожежа супроводжувалася сильним задимленням, тому з верхніх поверхів були виведені на безпечну відстань 10 осіб.
Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв й постраждалих немає.
До слова, сьогодні на Лівобережці пожежа в гаражах ледь не призвела до вибуху.