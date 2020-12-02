Під Києвом вдруге за два місяці страждає від пожеж ресторан (фото)
На місці пожежі працювали 30 вогнеборців
У середу, 2 грудня, сталася пожежа на території готельно-ресторанного комплексу «Партизан» у с. Романків Обухівського району. Загорання виникло в ігровому двоповерховому будинку (розміром 8 х 8 м).
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце події виїхали рятувальники пожежно-рятувальних частин Обухова та Козина.
Пожежу було локалізовано о 08:54 та ліквідовано о 09:04.
Жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучалось 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.
Причина пожежі з’ясовується.
Як повідомлялося, 1 жовтня сталася пожежа в будинку біля ресторану «Партизан».