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    Під Києвом вдруге за два місяці страждає від пожеж ресторан (фото)

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    Загорання виникло в ігровому будинку - Під Києвом вдруге за два місяці страждає від пожеж ресторан (фото)
    Загорання виникло в ігровому будинку
    Фото: ДСНС

    На місці пожежі працювали 30 вогнеборців

    У середу, 2 грудня, сталася пожежа на території готельно-ресторанного комплексу «Партизан» у с. Романків Обухівського району. Загорання виникло в ігровому двоповерховому будинку (розміром 8 х 8 м).

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події виїхали рятувальники пожежно-рятувальних частин Обухова та Козина.

    Пожежу було локалізовано о 08:54 та ліквідовано о 09:04.

    Жертв і постраждалих немає.

    До гасіння залучалось 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

    Причина пожежі з’ясовується.

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    Під Києвом вдруге за два місяці страждає від пожеж ресторан (фото)
    Під Києвом вдруге за два місяці страждає від пожеж ресторан (фото)

    Як повідомлялося, 1 жовтня сталася пожежа в будинку біля ресторану «Партизан».

    Теги: пожежа ДСНС Київщина ресторан рятувальники
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