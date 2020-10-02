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    Новини

    У Києві горіли складські приміщення (фото)

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    Приміщення складу було сильно задимлене - У Києві горіли складські приміщення (фото)
    Приміщення складу було сильно задимлене
    Фото: ДСНС

    Над місці пожежі працювали 25 рятувальників

    У п’ятницю, 2 жовтня, сталася пожежа в одному зі складських приміщень на вул. Червоноткацькій, 61 у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:07.

    До місця виклику було направлено вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, в складі горіли тканеві вироби, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Об 11:14 пожежу на площі 50 кв. м вдалося локалізувати, а об 11:47 - ліквідувати. Через сильне задимлення проводилися роботи щодо випуску диму із складського приміщення.

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    У Києві горіли складські приміщення (фото)
    У Києві горіли складські приміщення (фото)
    У Києві горіли складські приміщення (фото)
    У Києві горіли складські приміщення (фото)

    На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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