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    Вогонь навколо КПВВ «Станиця Луганська» загасили

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    У результаті загоряння були частково пошкоджені об'єкти у сервісній зоні біля КПВВ, серед яких модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста - Вогонь навколо КПВВ «Станиця Луганська» загасили
    У результаті загоряння були частково пошкоджені об'єкти у сервісній зоні біля КПВВ, серед яких модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста

    Прикордонники інформують, що ризики поширення вогню все ще зберігаються

    Вогонь навколо контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» загасили. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

    Зазначається, що ризики поширення вогню все ще зберігаються.

    Прикордонники поінформували, що у результаті загоряння були частково пошкоджені об'єкти у сервісній зоні біля КПВВ, серед яких модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Він служив пунктом надання допомоги особам, які перетинали лінію розмежування.

    «Загоряння, які вчора охопили сервісну зону у КПВВ, погашені. Загоряння на території КПВВ не допущено. Однак, загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, все ще не виключається», – повідомили у ДПСУ.

    У Держприкордонслужбі зазначають, що зараз КПВВ залишається тимчасово закритим. У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться заходи з ліквідації наслідків пожежі.

    Як повідомили у ДСНС, на сьогодні площа пожеж в Луганській області складає 13 тисяч гектар. До ліквідації вогню залучено понад 2,5 тисяч людей та 264 одиниці техніки. Вогонь намагаються загасити літаками АН-32П та вертольотами Мі-8. Здійснено 60 скидів (246 т води).

    Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. За уточненою інформацією МВС, жертвами пожеж стали 9 людей, 17 були госпіталізовані.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив особисто оцінити масштаби пожеж на Луганщині.

    1 жовтня пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури

    Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

    пожежа прикордонники МВС Луганщина ДСНС КПВВ
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