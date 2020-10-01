Офіційно: На Луганщині вщент згоріли 250 будинків



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На Луганщині вирують пожежі. Вщент згоріли сотні будинків Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Близько 100 людей евакуйовані внаслідок масштабних пожеж

До шкіл міста Сєвєродонецьк евакуйовано близько 60 осіб. В одному із селищ, яке входить до військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька прийнято у пункті надання допомоги ще 28 осіб. Таку інформацію в коментарі «Главкому» повідомив голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

За словами пана Стрюка, у середу, 30 жовтня в районі Сєвєродонецька спостерігався дуже сильний вітер швидкістю 30 м/с, через який полум’я летіло вбік від займання на відстань 500 метрів. «У селищах, які входять до військово-цивільної адміністрації вщент згоріли 250 будинків», - сказав він. Він також зазначив, що більшість людей, які проживали у зруйнованих будинках, нині розмістилися у своїх родичів.

Говорячи про те, за чий рахунок і впродовж якого часу будуть відбудоване зруйноване житло пан Стрюк заявив: «адміністрації міста і області опікуються цим питанням і прийматиметься спільне рішення щодо того як його вирішити. На самоті цих людей ніхто не залишить».

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум'я охопило майже 10 тисяч гектарів території.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень.Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п'ятеро осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, з небезпечної зони евакуйовано 120 людей, яких забезпечено місцем проживання, харчуванням, медичним та іншими видами забезпечення. Загинуло 9 осіб (1 особа внаслідок пожежі, причина смерті інших уточнюється), госпіталізовано 14 осіб.