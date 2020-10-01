Столицю накрив смог (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Над Києвом смог Фото: Главком

Якість повітря в Києві погіршилась

Сьогодні, 1 жовтня, після обіду у Києві спостерігається смог. Дихати важко і в повітрі відчувається запах гару.

Це може бути пов’язано з масовим спалюванням листя восени, що досі практикується мешканцями Києва та області.

Проте читачі «Главкома», які надіслали до редакції світлини смогу над Києвом, не виключають, що причиною може бути масштабна пожежа на Луганщині: нібито вітер приніс звідти дим у столицю.

Як відомо, спалювання листя є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягне за собою накладення адміністративних штрафів. Окрім того, це шкодить здоров’ю людей та екологічному стану міста. Про це киянам нагадало Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум'я охопило майже 10 тисяч гектарів території, вщент згоріли 250 будинків.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень. Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п'ятеро осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

1 жовтня пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.