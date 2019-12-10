У Києві горять автомобілі: за добу рятувальники ліквідували три пожежі



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На Солом'янській площі горів Opel Фото: Київ оперативний

Причини виникнення пожеж в автомобілях встановлюються

Протягом доби рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 9 грудня о 8:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на Солом'янській площі, 1. На місце події прибули вогнеборці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що займання виникло на проїжджій частині дороги в автомобілі Opel. Вже за 10 хвилин рятувальники ліквідували загоряння. Під час пожежі водій отримав опіки лівої руки, проте від госпіталізації відмовився. Фахівці медичної служби надали допомогу на місці.

Також 9 грудня о 22:52 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшов виклик про займання на вул. Чорнобильській, 19 у Святошинському районі столиці. На місце події прибули рятувальники 9-ї ДПРЧ. По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла у дворі 9-поверхового житлового будинку в легковому автомобілі Mercedes-Benz ML 320. О 23:20 бійці ліквідували загоряння. Постраждалих немає.

Ще один виклик до Служби порятунку 101 надійшов 10 грудня о 4:10. Диспетчера повідомили, що на узбіччі проїжджої частини дороги на вул. Міській, 1/1 в Оболонському районі столиці в автомобільному причепі виникла пожежа. О 4:40 вогнеборці ліквідували займання. Жертв і постраждалих немає.

Причини виникнення пожеж у транспортних засобах наразі встановлюються.