У Києві посеред дороги горів автомобіль (фото)



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Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в автомобілі Фото: Київ оперативний

Пожежа в автівіці виникла на Солом'янській площі

У понеділок, 9 грудня, близько 10-ї години на Солом'янській площі у Києві загорівся автомобіль.

«…На Солом'янській площі рятувальники ДСНС загасили полум'я, яке охопило автомобіль Opel із чоловіком похилого віку за кермом», - повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водій не отримав травм, проте трохи надихався диму.

Причини займання поки невідомі.

Як повідомлялося, 7 грудня сталася пожежу у приватному житловому будинку у с. Пшеничне Васильківського району, внаслідок якої загинув чоловік.

У ніч на понеділок, 9 грудня, сталася пожежа в одній із двохкімнатних квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Богдана Гаврилишина, 16 (колишня вул. Ванди Василевської) у Шевченківському районі столиці. У ході ліквідації пожежі в кімнаті, де сталося займання, було виявлено тіло чоловіка 1952 року народження.