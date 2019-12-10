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    Трагедія в Одесі: пошуково-рятувальні роботи тривають сьомий день

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    Будівля&nbsp;Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вигоріла - Трагедія в Одесі: пошуково-рятувальні роботи тривають сьомий день
    Будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вигоріла
    Фото: Думская

    Відкритого вогню на місці пожежі немає

    В Одесі на місці пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу продовжуються пошуково-рятувальні роботи та роботи по підготовці до демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Станом на ранок 10 грудня, відкритого вогню не спостерігається.

    Рятувальники нагадали, що в ході проведення пошукових робіт було виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

    До ліквідації наслідків пожежі залучено 250 чоловік та 34 одиниці техніки, з них від ДСНС 96 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

    На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

    Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

    Начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка тимчасово відсторонили від роботи в зв'язку з чотирма резонансними смертоносними пожежами в Одесі за останні два з половиною роки.

    Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.

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