На Київщині горіло велике стихійне сміттєзвалище (фото)



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Пожежа виникла на території сміттєзвалища площею 500 кв. м Фото: ДСНС

Рятувальники майже три години боролися з вогнем

У неділю, 8 грудня, сталося загорання сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища за межами міста Березань у Баришівському районі Київщини. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 15:45.

На місце події виїхали рятувальники 25-ї ДПРЧ м. Березань.

Рятувальники встановили, що горить сміття на території сміттєзвалища площею 500 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 17:11 та ліквідовано о 18:22.

На місці пожежі працювала 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 7 грудня сталася пожежу у приватному житловому будинку у с. Пшеничне Васильківського району, внаслідок якої загинув чоловік.

У ніч на понеділок, 9 грудня, сталася пожежа в одній із двохкімнатних квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Богдана Гаврилишина, 16 (колишня вул. Ванди Василевської) у Шевченківському районі столиці. У ході ліквідації пожежі в кімнаті, де сталося займання, було виявлено тіло чоловіка 1952 року народження.