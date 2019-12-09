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    Новини

    На Київщині горіло велике стихійне сміттєзвалище (фото)

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    Пожежа виникла на території сміттєзвалища площею 500 кв. м - На Київщині горіло велике стихійне сміттєзвалище (фото)
    Пожежа виникла на території сміттєзвалища площею 500 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже три години боролися з вогнем

    У неділю, 8 грудня, сталося загорання сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища за межами міста Березань у Баришівському районі Київщини. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 15:45.

    На місце події виїхали рятувальники 25-ї ДПРЧ м. Березань.

    Рятувальники встановили, що горить сміття на території сміттєзвалища площею 500 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 17:11 та ліквідовано о 18:22.

    На місці пожежі працювала 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

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    На Київщині горіло велике стихійне сміттєзвалище (фото)
    На Київщині горіло велике стихійне сміттєзвалище (фото)

    Як повідомлялося, 7 грудня сталася пожежу у приватному житловому будинку у с. Пшеничне Васильківського району, внаслідок якої загинув чоловік.

    У ніч на понеділок, 9 грудня, сталася пожежа в одній із двохкімнатних квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Богдана Гаврилишина, 16 (колишня вул. Ванди Василевської) у Шевченківському районі столиці. У ході ліквідації пожежі в кімнаті, де сталося займання, було виявлено тіло чоловіка 1952 року народження.

    пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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