Розбійний напад на ювелірний магазин: з’явилося фото злочинця і відео



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Камери відеоспостереження зафіксували ймовірного нападника Фото: Нацполіція

Правопорушник з місця події втік після того, як охоронець закладу дав йому відсіч

Поліція Києва розшукує зловмисника, котрий скоїв розбійний напад на ювелірний магазин на вулиці Антоновича у Голосіївському районі міста. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік, котрий одразу дістав із пакета предмет, схожий на рушницю, та почав погрожувати персоналу торгівельного закладу. Однак на противоправні дії нападника швидко відреагував охоронець, який накинувся на зловмисника», - розповіли в поліції.

Правопорушник встиг зробити декілька пострілів, розбивши вітрини, та втік з місця події. Охоронець повідомив про розбійний напад на лінію 102.

На місце прибули слідчо-оперативні групи столичного главку та Голосіївського управління поліції, експерти-криміналісти, кінологи. Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії: оглянули місце події, опитали свідків, вилучили та опрацювали відео із камер спостереження.

За фактом нападу було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Наразі поліцейські проводять усі необхідні заходи для встановлення особи та місцезнаходження фігуранта. Камери відеоспостереження зафіксували ймовірного нападника. Поліція просить громадян, хто володіє будь-якою інформацією про дану особу, повідомити на 102.

Раніше повідомлялося, що 28 липня чоловік в масці і з мисливською рушницею намагався пограбувати ювелірний магазин.