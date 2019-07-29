Вдарили ножем та зв’язали скетчем: «дільничні інспектори» напали на квартиру киян



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Двох уродженців міста Тбілісі отримали покарання у вигляді позбавлення волі

За розбійний напад на квартиру киян двоє грузин отримали тюремний строк

Шевченківським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок двом розбійникам, які із застосуванням насильства вчинили напад на квартиру киян. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Слідством встановлено, що двоє громадян Грузії разом із двома невстановленими особами, представившись дільничними інспекторами, проникли в житло 71-річної киянки та її 29-річного онука.

«Застосувавши фізичну силу до потерпілих, зловмисники заштовхали їх до однієї з кімнат, після чого, погрожуючи ножем та пістолетом, почали вимагати грошові кошти та матеріальні цінності. Надалі, щоб подолати опір потерпілих, один з нападників наніс пенсіонерці ножем поранення в шию та стегно. Обшукавши квартиру, зловмисники заволоділи майном на загальну суму понад 21 тис. гривень, після чого зв’язали потерпілих за допомогою електричного подовжувача та скотча та разом з викраденим майном зникли з місця вчинення злочину», - розповіли в прокуратурі.

За результатом судового розгляду 37-річного та 40-річного уродженців міста Тбілісі визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, та засуджено одного з них до покарання у вигляді 9 років позбавлення волі, а другого - до 14 років позбавлення волі з урахуванням раніше не відбутого покарання за інший злочин.