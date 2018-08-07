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    У Києві грабіжники вдарили репера в обличчя і побили його єнота

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    Єнот репера - У Києві грабіжники вдарили репера в обличчя і побили його єнота
    Єнот репера

    Репер просить допомоги, бо його єнот зазнав важких травм

    У Києві невідомі під час спроби пограбування вдарили ножем у лице репера Mimа (Дмитра Решетніка), учасника групи «Єноти» і побили єнота, що належить потерпілому. Про це заявив сам музикант.

    У своєму Instagram репер розповів, що інцидент стався близько 2-х тижнів тому недалеко від його будинку.

    «Мені нанесли ножове поранення в обличчя канцелярським ножем, а єнота вдарили ногою в обличчя, пошкодивши зуби і голову моєї дитини (єнота – ред.), яку я люблю більше всього», - написав він.

    За словами репера, зараз єнот не бачить, у нього сильний черепний тиск. Решетнік звернувся до своїх підписників, щоб «врятувати друга».

    Mim також заявив, що під час інциденту поліція бездіяла.

    Репер оприлюднив довідку, яку його видали лікарі після нападу. У ній вказано, що у Mimа було діагностовано різану рану верхньої губи.

    Нагадаємо, вдень 6 серпня у Петропавлівській Борщагівці під Києвом було скоєно зухвалий напад двох молодиків спортивної зовнішності на літню жіночку

    Невідомі побили жінку за те, що вона зробила їм зауваження. Нападниками виявилися двоє рідних братів.

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