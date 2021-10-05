У Києві кілька днів перекриватиметься рух. Названа причина

Заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині Києва та в деяких районах міста

6 жовтня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві пройдуть жалобні заходи, участь в яких візьмуть іноземні гості

У вівторок, 5 жовтня, було обмежено дорожній рух окремими центральними вулицями столиці у зв’язку з проїздом іноземної делегації на чолі з президентом Ізраїлю. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та порядок у місцях проведення офіційних зустрічей та місцях проживання, а також за маршрутами їх пересування. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Поліцейські спільно з іншими правоохоронними органами діють у межах компетенції та відповідно до світових стандартів щодо проведення охоронюваних заходів за участі перших осіб», – зазначається в повідомленні.

У зв’язку з кількаденним перебуванням в Україні президента Ізраїлю та офіційної делегації можливі подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території.

Раніше Управління державної охорони України попередило, що 5–7 жовтня заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві.

6 жовтня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві пройдуть жалобні заходи, участь в яких візьмуть іноземні гості, зокрема, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова Парламенту Грузії Каха Кучава, маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький, спікер Шведського Риксдагу Андреас Норлен, у зв’язку з цим у столиці заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Шевченківського, Дарницького та Солом’янського районів.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув до Києва для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру. Він планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.