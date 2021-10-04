Стало відомо, скільки держава витратила на роковини трагедії Бабиного Яру (документ)

97 тис. грн вартувало встановлення подіуму зі сходами для проходу між локаціями «Кришталева стіна плачу» та «Бабин Яр».

Переможцем виявилася фірма, яка за 4,6 млн грн розробила креативну комунікаційну кампанію «Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України»

Державна театрально-видовищна агенція 3 жовтня уклала угоду зі столичним ТОВ «Хатагудс» на розроблення та реалізацію креативної комунікаційної кампанії та концепції заходів, пов'язаних з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру загальною вартістю 5,57 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник провів закупівлю без тендера, посилаючись на статтю 40 закону «Про публічні закупівлі», яка передбачає укладення договору з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу.

Отже, більше половини коштів (4,4 млн грн) направили на облаштування основного критого павільйону з подіумом і сценою, оснащеного системою вентиляції та обігріву, а також допоміжні павільйони для артистів та технічних працівників.

У 664,1 тис. грн обійшлися послуги режисерсько-постановочної та адміністративної групи.

Крім цього, 97 тис. грн вартувало встановлення подіуму зі сходами для проходу між локаціями «Кришталева стіна плачу» та «Бабин Яр», 80 тис. грн – гримерок із дзеркалами та гримувальними столами, 40 тис. грн – туалетів у зонах для гостей та артистів. Ще на 40,1 тис. грн було придбано антисептиків та масок.

Дані з ProZorro

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Хатагудс» є Богдан Тріль, Юрій Кравченко та Володимир Ананьєв. Ця ж фірма у серпні отримала 4,6 млн грн на розроблення та реалізацію креативної комунікаційної кампанії та концепції «Церемонії урочистого підняття Державного Прапора України» за участю президента Володимира Зеленського.

За даними ЗМІ, Богдан Тріль як фізична особа-підприємець та співзасновник ТОВ «Спецекспотрейд» отримав низку підрядів на організацію урочистих заходів до Дня Незалежності, у тому числі і на проведення концерту на Хрещатику та Майдані за 19,50 млн грн, благодійного концерту в Опері за 3,50 млн грн.

Як повідомляв Главком, в обхід ProZorro державні організації витратили десятки мільйонів гривень на святкування 30-річчя Незалежності України.

Нагадаємо, що 29-30 вересня виповнюється 80 років, відколи у Бабиному Яру в Києві були вбиті перші жертви нацистської політики винищення – майже 34 тисячі київських євреїв. У 80-ті роковини трагедії Україна вшанує пам’ять десятків тисяч розстріляних.

Також повідомлялося, на станції метро «Дорогожичі» відкрилася виставка «Зона відчуження», що присвячена пам‘яті жертв трагедії Бабиного Яру. Виставка триватиме до 10 жовтня.

З детальним розкладом заходів можна ознайомитися на спеціально створеній до 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру сторінці. Програма оновлюється.

На початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.