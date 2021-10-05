Зеленський урочисто зустрів президента Ізраїлю

Герцог наголосив, що єврейський народ в Україні має славне минуле, але також важку та болісну історію

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув до Києва для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру. Про це він перш за все повідомив у своєму Twitter.

«Я щойно прилетів у Київ для початку державного візиту. Єврейський народ має тут славне минуле, але також важку та болісну історію. Завтра я візьму участь у важливій церемонії відкриття Центру пам’яті жертв Голокосту в Києві, що присвячена 80-й річниці трагедії Бабиного Яру», – написав глава держави.

Герцога в Україні зустрічали, поміж інших, дівчата з паляницею у традиційному українському вбранні.

נחתתי כרגע בקייב לתחילתו של ביקור ממלכתי באוקראינה. לעם היהודי יש כאן עבר מפואר, אך גם היסטוריה קשה וכואבת. מחר אשתתף בטקס החשוב לחניכת המרכז להנצחת השואה בקייב, בציון 80 שנים לטבח באבי יאר. pic.twitter.com/8BFBQFHUxD — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 5, 2021

Потім Герцог прибув до Маріїнського палацу, де відбулась урочиста церемонія зустрічі президентів України та Ізраїлю.

Раніше президент Ізраїлю писав, що має намір в Україні взяти участь в заходах з президентом і прем’єр-міністром України і президентом Німеччини.

Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.

Зазначимо, 6 жовтня о 19:00 президент Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.

Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).

Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».