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    Зеленський урочисто зустрів президента Ізраїлю

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    Володимир Зеленський та&nbsp;Іцхак Герцог проводять зустріч у Маріїнському палаці - Зеленський урочисто зустрів президента Ізраїлю
    Володимир Зеленський та Іцхак Герцог проводять зустріч у Маріїнському палаці
    скріншот з відео

    Герцог наголосив, що єврейський народ в Україні має славне минуле, але також важку та болісну історію

    Президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув до Києва для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру. Про це він перш за все повідомив у своєму Twitter.

    «Я щойно прилетів у Київ для початку державного візиту. Єврейський народ має тут славне минуле, але також важку та болісну історію. Завтра я візьму участь у важливій церемонії відкриття Центру пам’яті жертв Голокосту в Києві, що присвячена 80-й річниці трагедії Бабиного Яру», – написав глава держави.

    Герцога в Україні зустрічали, поміж інших, дівчата з паляницею у традиційному українському вбранні.

    Потім Герцог прибув до Маріїнського палацу, де відбулась урочиста церемонія зустрічі президентів України та Ізраїлю.

    Раніше президент Ізраїлю писав, що має намір в Україні взяти участь в заходах з президентом і прем’єр-міністром України і президентом Німеччини.

    Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.

    Зазначимо, 6 жовтня о 19:00 президент Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.

    Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).

    Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

    До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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    Теги: трагедія Ізраїль Друга світова війна пам'ять Володимир Зеленський Бабин Яр Франк-Вальтер Штайнмаєр президент Голокост
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    Зеленський урочисто зустрів президента Ізраїлю