У Києві з’являться «камені спотикання» в пам’ять про жертв Голокосту

Перший такий пам’ятний знак встановлять у пам’ять про Людмилу Ткач

Закладуть так звані «камені спотикання» на пішохідних зонах Києва

Протягом тижня в Києві будуть встановлені десять «каменів спотикання» в пам’ять про жертв Голокосту, що дасть старт втіленню масштабного проєкту «Один камінь, одне життя – 80 каменів спотикання для Києва». Проєкт є даниною пам’яті тим, хто загинув від рук агресорів під час Другої світової війни. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Закладуть так звані «камені спотикання» на пішохідних зонах Києва, поблизу місця проживання або школи, до якої ходила людина, про яку йтиметься на каменях. Перший такий пам’ятний знак з’явиться вже сьогодні на вулиці Фролівській, 3. Його встановлять у пам’ять про Людмилу Ткач, яка пережила бійню у Бабиному Яру ще в п’ятирічному віці разом із матір’ю», – розповів Мондриївський.

За його словами, інші дев’ять «каменів спотикання» встановлять у Києві протягом тижня. Вони знаходитимуться в міському громадському просторі, де кожен зможе дізнатися трошки більше про героїв проєкту.

«Кожен камінь повертає нам одне ім’я. Для реалізації даного проєкту ми залучили й учнів наших закладів освіти та позашкільних гуртків – саме вони шукали героїв для проєкту. Приємно, що юні кияни взялись за роботу з величезним ентузіазмом і відповідальністю. Це свідчить тільки про неабияку обізнаність молодого покоління», – зазначив Мондриївський.

Посадовець додав, що будь-яка людина та будь-яка подія живе, поки про неї пам’ятають. Тому в Києві охоче долучилися до цього проєкту.

«Наш обов’язок – знати й пам’ятати про трагедію, яка змінила всіх нас. Ми маємо зробити все, щоб ніколи знову не допустити її жахливого повторення», – підкреслив Мондриївський.

Проєкт «Один камінь, одне життя – 80 каменів спотикання для Києва» реалізовується спільно з Українським центром вивчення історії Голокосту, Посольством Німеччини, Фундацією Stolpersteine у Берліні та Київською міською державною адміністрацією.

Так звані «камені спотикання» створюються та закладаються німецьким митцем Ґюнтером Демнігом із 1992 року. Закладені в землю невеликі пам’ятні камінці (10х10 см) покликані забезпечити щоденну зустріч – свого роду «спотикання» і, як наслідок, коротку паузу для роздумів – із історією людей, яких переслідували та вбивали в епоху нацистів.

Проєкт розпочався зі встановлення перших каменів у берлінському районі Кройцберг у 1996 році. З того моменту вже було відкрито понад 75 тисяч меморіальних каменів у всьому світі, зокрема, в містах Рівне та Переяслав-Хмельницький.

Як відомо, 29 – 30 вересня виповнюється 80 років, відколи у Бабиному Яру в Києві були вбиті перші жертви нацистської політики винищення – майже 34 тисячі київських євреїв. У 80-ті роковини трагедії Україна вшанує пам’ять десятків тисяч розстріляних.

Також повідомлялося, на станції метро «Дорогожичі» відкрилася виставка «Зона відчуження», що присвячена пам‘яті жертв трагедії Бабиного Яру. Виставка триватиме до 10 жовтня.