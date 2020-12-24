У Києві колишній правоохоронець із подільником збували фальшиві долари і гривні (фото)

Правоохоронці вилучили у фальшивомонетників техніку для виготовлення банкнот

Столичні правоохоронці викрили діяльність групи осіб, які займались збутом підробленої національної та іноземної валюти у вигляді банкнот. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування задокументовано факти збуту колишнім працівником правоохоронного органу та жителем столиці підробленої національної валюти України та іноземної валюти у вигляді банкнот. Так, під час оперативних закупок вказані громадяни збули правоохоронцям підроблені 200 тис. гривень та 3,4 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено грошові кошти, техніку, чорнові та робочі записи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних засобів, також встановлюються інші особи причетні до збуту підроблених грошових коштів

Викриття незаконної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом Подільського управління поліції в Києві, за оперативного супроводження СБУ.