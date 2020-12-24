Суд дав 10 років тюрми чоловіку, який захопив заручників у відділенні «Укрпошти»

30 грудня 2017 року в Харкові чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив відділення «Укрпошти», в якому на той момент перебували 11 осіб

Київський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок Володимиру Безуху, який у грудні 2017 року захопив заручників у відділенні «Укрпошти». Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Після вивчення повного тексту вироку прокуратурою буде вирішено питання про його апеляційне оскарження.

Розгляд справи тривав три роки, оскільки склад суду змінювався тричі через те, що судді виходили на пенсію, і судовий розгляд починався з самого початку, зазначили в прокуратурі. Поки вирок суду не набрав чинності.

Нагадаємо, 30 грудня 2017 року в Харкові на вул. Шевченка чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив відділення «Укрпошти», в якому на той момент перебували 11 осіб, у тому числі двоє дітей.

За підсумками шестигодинної спецоперації з приміщення захопленої будівлі «Укрпошти» всі заручники були звільнені, а зловмисник був затриманий. Вибуховий пристрій виявився муляжем.

Як з’ясувалося, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. За фактом подій у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження, порушникові загрожувало від семи до 15 років.

Згодом прокуратура Харківської області повідомила, що експертиза визнала Безуха осудним.

До слова, 10 грудня чоловік у банку в Маріуполі захопив заручників. Силовики взяли штурмом відділення, ніхто не постраждав.