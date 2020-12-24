На Київщині правоохоронці затримали озброєного наркодилера (фото)

Під час обшуку у чоловіка вилучено вогнепальну зброю

Молодик збував психотропні речовини наркозалежним особам

Співробітники Васильківського відділу поліції спільно з працівниками Фастівського міськрайонного відділу СБУ за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили та задокументували злочинну діяльність 26-річного чоловіка, який збував психотропні речовини наркозалежним особам.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час документування злочинної діяльності жителя Васильківщини поліцейські провели дві оперативні закупівлі та санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта.

Порошкоподібну речовину білого кольору вилучено та направлено на експертизу.

Також під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили амфетамін, спеціальне обладнання для виготовлення наркотиків, вогнепальну зброю, набої, корпус гранати із запалом та кошти, отримані злочинним шляхом.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранту повідомлено про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу – правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою.