Хакер із Києва розробив «вірус», що привласнює гроші з крипто-гаманців

Шкідливе програмне забезпечення потрапляло на комп’ютерну техніку у вигляді електронного листа

Свою розробку киянин продавав на хакерських форумах за понад 5 тисяч гривень

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам Київщини спільно зі слідчим підрозділом Дарницького управління поліції Києва викрили громадянина у несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерів. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Встановлено, що 26-річний житель столиці розробив «вірус», суть роботи якого полягала у підміні веб-гаманців та викраденні персональних даних користувачів.

Шкідливе програмне забезпечення потрапляло на комп’ютерну техніку у вигляді електронного листа, а далі – надавало доступ зловмисникам до крипто-гаманця користувача.

Свою розробку фігурант продавав на тематичних форумах. Коштував один такий примірник понад 5 тисяч гривень. Також фігурант пропонував безкоштовну версію, яка працювала безпосередньо на нього.

Наразі кіберполіцейські встановлюють коло потерпілих від такої діяльності осіб та суму збитків.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, - позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює столична прокуратура № 2.