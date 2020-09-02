У Києві легковик вилетів на літню терасу McDonald's: є постраждалі
Внаслідок ДТП двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості
Автомобіль з невідомих причин прискорився і виїхав на літню терасу ресторану, де за столиком знаходилися люди
У Деснянському районі Києва, на вулиці Бальзака, водій автомобіля Hyundai Sonata вилетів на літню терасу ресторану швидкого харчування McDonald's.
Про це у вівторок ввечері повідомляють «Вартові.Еспресо».
«За словами свідків, чи то водій поспішав поїсти і помилився із в'їздом до МакДрайву, чи то переплутав педалі, але автомобіль з невідомих причин прискорився і виїхав на літню терасу ресторану, де за столиком знаходилися люди», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що автомобіль зніс столик з дороги. Журналісти дізналися, що двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
На місці працюють патрульні поліцейські, та слідчо-оперативна група, працівники якої мають встановити всі обставини цієї автопригоди.
Нагадаємо, 1 вересня на мосту Патона сталося потрійне ДТП.
Також повідомлялося, що на Бессарабці автомобіль влетів у майданчик кафе.