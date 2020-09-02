У Києві легковик вилетів на літню терасу McDonald's: є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок ДТП двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості Фото: Вартові.Еспресо

Автомобіль з невідомих причин прискорився і виїхав на літню терасу ресторану, де за столиком знаходилися люди

У Деснянському районі Києва, на вулиці Бальзака, водій автомобіля Hyundai Sonata вилетів на літню терасу ресторану швидкого харчування McDonald's.

Про це у вівторок ввечері повідомляють «Вартові.Еспресо».

«За словами свідків, чи то водій поспішав поїсти і помилився із в'їздом до МакДрайву, чи то переплутав педалі, але автомобіль з невідомих причин прискорився і виїхав на літню терасу ресторану, де за столиком знаходилися люди», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль зніс столик з дороги. Журналісти дізналися, що двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці працюють патрульні поліцейські, та слідчо-оперативна група, працівники якої мають встановити всі обставини цієї автопригоди.

Нагадаємо, 1 вересня на мосту Патона сталося потрійне ДТП.

Також повідомлялося, що на Бессарабці автомобіль влетів у майданчик кафе.