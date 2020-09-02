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    У Києві легковик вилетів на літню терасу McDonald's: є постраждалі

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    <p>Внаслідок ДТП двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості</p> - У Києві легковик вилетів на літню терасу McDonald's: є постраждалі

    Внаслідок ДТП двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості

    Фото: Вартові.Еспресо

    Автомобіль з невідомих причин прискорився і виїхав на літню терасу ресторану, де за столиком знаходилися люди

    У Деснянському районі Києва, на вулиці Бальзака, водій автомобіля Hyundai Sonata вилетів на літню терасу ресторану швидкого харчування McDonald's.

    Про це у вівторок ввечері повідомляють «Вартові.Еспресо».

    «За словами свідків, чи то водій поспішав поїсти і помилився із в'їздом до МакДрайву, чи то переплутав педалі, але автомобіль з невідомих причин прискорився і виїхав на літню терасу ресторану, де за столиком знаходилися люди», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що автомобіль зніс столик з дороги. Журналісти дізналися, що двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

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    У Києві легковик вилетів на літню терасу McDonald's: є постраждалі
    У Києві легковик вилетів на літню терасу McDonald's: є постраждалі
    У Києві легковик вилетів на літню терасу McDonald's: є постраждалі
    У Києві легковик вилетів на літню терасу McDonald's: є постраждалі

    На місці працюють патрульні поліцейські, та слідчо-оперативна група, працівники якої мають встановити всі обставини цієї автопригоди.

    Нагадаємо, 1 вересня на мосту Патона сталося потрійне ДТП.

    Також повідомлялося, що на Бессарабці автомобіль влетів у майданчик кафе.

    ДТП Київ водій автомобіль ресторан харчування
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