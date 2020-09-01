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    Новини

    На мосту Патона сталося потрійне ДТП (відео)

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    ДТП на мосту Патона - На мосту Патона сталося потрійне ДТП (відео)
    ДТП на мосту Патона
    Фото: скріншот відео

    Винуватцем аварії є водій автомобіля Toyota

    Сьогодні, 1 вересня, близько 11 години на мосту Патона в Києві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригод.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Водій автомобіля Toyota рухався в напрямку бульвару Дружби Народів, не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Honda. Від некерованого руху Honda вдарила Renault.

    У цій автопригоді ніхто не травмувався, обійшлось тільки пошкодженням автомобілів.

    Патрульні склали на водія автомобіля Toyota протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

    Нагадаємо, цієї ночі гна Бессарабці автомобіль Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі.

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини ДТП на вулиці Басейній, де легковик в’їхав у літню терасу кафе.

    ДТП
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