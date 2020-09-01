Карколомне ДТП на Бессарабці: автомобіль влетів у майданчик кафе (відео)



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Автомобіль на швидкості в'їхав у літній майданчик кафе Фото: скріншот відео

В результаті ДТП є потерпілі

У понеділок, 31 серпня, на Бессарабській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобіль Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі.

Одного потерпілого терміново госпіталізували.

За даними свідків, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

На місці працювали медики швидкої допомоги та поліція.

Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів.