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    Карколомне ДТП на Бессарабці: автомобіль влетів у майданчик кафе (відео)

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    Автомобіль на швидкості в'їхав у літній майданчик кафе - Карколомне ДТП на Бессарабці: автомобіль влетів у майданчик кафе (відео)
    Автомобіль на швидкості в'їхав у літній майданчик кафе
    Фото: скріншот відео

    В результаті ДТП є потерпілі

    У понеділок, 31 серпня, на Бессарабській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобіль Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі.

    Одного потерпілого терміново госпіталізували.

    За даними свідків, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

    На місці працювали медики швидкої допомоги та поліція.

    Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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