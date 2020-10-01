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    У Києві лікар «швидкої» помер під час надання допомоги пацієнтці

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    Померлому медику було 62 роки - У Києві лікар «швидкої» помер під час надання допомоги пацієнтці
    Померлому медику було 62 роки
    Фото ілюстративне

    Раптова смерть лікаря трапилася під час виклику, коли він сам надавав допомогу хворій

    У вівторок, 30 вересня, в Києві лікар швидкої допомоги Валерій Бобирєв помер під час надання допомоги пацієнтці.

    Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» міста Києва.

    У центрі повідомили, що раптова смерть лікаря трапилася під час виклику, коли він сам надавав допомогу хворій.

    Померлому медику було 62 роки.

    До слова, лікар назвав причини стрімкого зростання захворюваності на коронавірус в Києві.

    Київ медицина лікар смерть
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