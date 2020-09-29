Насіров не зміг стягнути 1 млн грн з лікаря, який свідчив про стан його здоров’я



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Судді дійшли висновку, що, виходячи із стану ексголови ДФС, лікарі мали надати Насірову медичну допомогу без його згоди

У заяві Верховного Суду йдеться, що немає підстав вважати, що дії лікарів спричинили моральну шкоду скандальному посадовцю

Касаційний цивільний суд Верховного Суду закрив провадження за позовом ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова щодо відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйона гривень до лікаря, який у суді свідчив про стан його здоров’я.

Про це повідомляє Верховний Суд у Facebook.

Судді дійшли висновку, що, виходячи із стану ексголови ДФС, лікарі мали надати Насірову медичну допомогу без його згоди.

Комісійне обстеження Насірова за постановою детектива НАБУ також відбувалось у рамках закону, підтвердили у суді.

Тому, йдеться у заяві Верховного Суду, немає підстав вважати, що дії лікарів спричинили моральну шкоду скандальному посадовцю.

Касаційний цивільний суд Верховного Суду вирішив закрити провадження у частині розголошенні лікарської таємниці стосовно Насірова під час надання показань як свідка, та відшкодування моральної шкоди.

Нагадаємо, у грудні 2018 року стало відомо, що ексголова ДФС Роман Насіров вирішив відсудити у лікарів 1 мільйон гривень, проте Шевченківський райсуд Києва не задовільнив позов.

Згодом Насіров подав апеляцію, яку теж програв.

Як відомо, на початку березня 2017 року суд заарештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього на той час відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.