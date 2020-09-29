Лікар назвав причини стрімкого зростання захворюваності на коронавірус в Києві



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У Києві збільшилась кількість тестувань на коронавірус

У Києві фіксуються спалахи коронавірусу

Зростання кількості хворих на коронавірус у Києві, як і в інших регіонах, пов’язане з природним зростанням гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це повідомив очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Ми фіксуємо природне зростання гострих респіраторних вірусних інфекцій. Коронавірус відноситься до них. Ця ситуація на сьогодні повністю прогнозована...», — сказав він у коментарі УНН.

На запитання, чи фіксують у столиці спалахи на тлі зростання захворюваності на Covid-19, Рубан заявив, що «спалахи обов’язково фіксуються».

«Це, повторюю, гостра респіраторна вірусна інфекція, яка обов’язково за собою несе спалахи захворюваності. Перш за все потрапляють до спалахів гуртожитки, дитячі навчальні заклади, організовані колективи. У топі у нас на сьогодні знаходяться з організованих колективів працівники банків, фінансової сфери, де є фактори, перш за все, недотримання протиепідемічних заходів. Другий фактор — це порушення мікроклімату в приміщенні, тобто відсутня вентиляція, відсутність провітрювання», — розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в столиці.

Він рекомендував ставитись до коронавірусноі інфекції, як до важкого захворювання, захищати групи ризику і проводити профілактичні заходи в приміщеннях.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 416 осіб. Це на 88 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 27 вересня було 328 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22559 випадків захворювання на Covid-19.