У Києві має з’явитися майже 300 пунктів прокату велосипедів



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Пункти прокату велосипедів мають бути розташовані в десяти районах столиці

Створення велосипедної мережі «bike-sharing» обійдеться приблизно в 33 млн грн

Визначено переможця інвестиційного конкурсу зі створення велосипедної мережі «bike-sharing» в Києві. Ним стало Товариство з обмеженою відповідальністю NextBike. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Переможець інвестконкурсу зобов’язується створити мережу з 264 пунктів прокату із 2000 велосипедів. Пункти прокату велосипедів мають бути розташовані в десяти районах столиці. Орієнтовна вартість реалізації проекту зі створення мережі «bike sharing» становить близько 33 млн грн», – розповів Поворозник.

За умовами конкурсу, велосипед повинен бути обладнаний смарт-замком, який блокує механізм велосипеда та не дає можливості пересуватися на ньому без здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку; програмним забезпеченням, яке дає можливість здійснювати оплату послуг прокату та розблоковувати смарт-замок велосипеда та GPS-трекером, що відслідковує точне місцезнаходження велосипеда.

«Розміщення велосипедів буде вже стандартним для киян і гостей столиці – нанесення синьої розмітки на асфальті. Створення додаткових конструкцій не знадобиться», – зазначив Поворозник та нагадав, що наразі у столиці 32 локації, на яких знаходяться 200 велосипедів.

«Цей сервіс користується популярністю у киян та гостей міста. Так, наприклад, за минулий рік ним скористалися 9 284 рази. Загалом користувачі завдяки сервісу минулого року проїхали велосипедом майже 35 тис. км. Кількість реєстрацій з минулого року збільшилася від 18 642 до 25 500 осіб. Від 9 квітня 2019 року сервісом скористалися понад 6 тис. разів», – зазначив Поворозник.

Нагадаємо, у серпні 2018 року у Києві стартував сервіс «Bike sharing» від NextBike, який дозволяє взяти в оренду велосипед, користуючись мобільним додатком. Перед початком користування необхідно уважно ознайомитися із правилами та прийняти умови сервісу.

Першим кроком користувача є реєстрація у системі. Розробники пропонують для цього три способи: за допомогою сайту, мобільного додатку чи гарячої лінії (останній спосіб є платним).

Біля будівлі Адміністрації президента встановили велостанцію NextВike.