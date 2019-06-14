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    Політика

    Біля Адміністрації президента встановили велостанцію Nextbike

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    Команда Адміністрації президента&nbsp;готова до випробування сервісу - Біля Адміністрації президента встановили велостанцію Nextbike
    Команда Адміністрації президента готова до випробування сервісу

    Проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу,

    Біля будівлі Адміністрації президента встановили велостанцію Nextbike.

    Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента у Twitter.

    «Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі Nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що команда Адміністрації президента готова до випробування цього сервісу.

    Нагадаємо, у Зеленського вважають, що зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді.

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