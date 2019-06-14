Біля Адміністрації президента встановили велостанцію Nextbike
Команда Адміністрації президента готова до випробування сервісу
Проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу,
Біля будівлі Адміністрації президента встановили велостанцію Nextbike.
Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента у Twitter.
«Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі Nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що команда Адміністрації президента готова до випробування цього сервісу.
Нагадаємо, у Зеленського вважають, що зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді.