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    У Києві маршрутка збила на смерть жінку (фото)

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    ДТП сталася біля пішохідного переходу - У Києві маршрутка збила на смерть жінку (фото)
    ДТП сталася біля пішохідного переходу
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на Позняках

    Сьогодні, 16 квітня, на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка.

    На місце події направлено слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП столичної поліції, патрульних поліцейських та карету швидкої допомоги, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу. Жінка в результаті отриманих травм померла на місці.

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    У Києві маршрутка збила на смерть жінку (фото)
    У Києві маршрутка збила на смерть жінку (фото)

    Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

    Як повідомлялося, у четвер, 15 квітня, на 55 км автодороги М-07 Київ – Ковель у смт Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода: легковик Peugeot врізався у вантажівку MAN. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще четверо осіб отримали травми.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт смерть водій жінка
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