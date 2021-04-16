У Києві маршрутка збила на смерть жінку (фото)

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на Позняках

Сьогодні, 16 квітня, на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка.

На місце події направлено слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП столичної поліції, патрульних поліцейських та карету швидкої допомоги, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу. Жінка в результаті отриманих травм померла на місці.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, у четвер, 15 квітня, на 55 км автодороги М-07 Київ – Ковель у смт Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода: легковик Peugeot врізався у вантажівку MAN. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще четверо осіб отримали травми.