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    На Святошині автомобіль влетів у стовп (відео)

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    ДТП сталася&nbsp;на перетині бульвару Академіка Вернадського та вулиці Депутатської - На Святошині автомобіль влетів у стовп (відео)
    ДТП сталася на перетині бульвару Академіка Вернадського та вулиці Депутатської
    Фото: скріншот з відео

    Водій проїхав на заборонний сигнал світлофора, що призвело до ДТП

    Сьогодні, 14 квітня, зранку на перетині бульвару Академіка Вернадського та вулиці Депутатської у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Водій авто Nissan здійснив проїзд на заборонний сигнал світлофора, що стало причиною зіткнення з автомобілем Fiat. Далі Nissan влетів у стовп.

    Під час автопригоди водії ушкоджень не отримали.

    Патрульні склали на кермувальника Nissan протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, сьогодні на автодорозі Київ – Одеса, в селі Ксаверівка Васильківського району, сталася дорожньо-транспортна пригода: водій вантажівки Volvo в'їхав в металеву секцію пішохідного мосту. Є травмовані.

    Теги: ДТП Київ водій ПДР автомобіль поліція
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