На Святошині автомобіль влетів у стовп (відео)
Водій проїхав на заборонний сигнал світлофора, що призвело до ДТП
Сьогодні, 14 квітня, зранку на перетині бульвару Академіка Вернадського та вулиці Депутатської у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Водій авто Nissan здійснив проїзд на заборонний сигнал світлофора, що стало причиною зіткнення з автомобілем Fiat. Далі Nissan влетів у стовп.
Під час автопригоди водії ушкоджень не отримали.
Патрульні склали на кермувальника Nissan протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Як повідомлялося, сьогодні на автодорозі Київ – Одеса, в селі Ксаверівка Васильківського району, сталася дорожньо-транспортна пригода: водій вантажівки Volvo в'їхав в металеву секцію пішохідного мосту. Є травмовані.