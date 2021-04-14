На Святошині автомобіль влетів у стовп (відео)

ДТП сталася на перетині бульвару Академіка Вернадського та вулиці Депутатської

Водій проїхав на заборонний сигнал світлофора, що призвело до ДТП

Сьогодні, 14 квітня, зранку на перетині бульвару Академіка Вернадського та вулиці Депутатської у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Водій авто Nissan здійснив проїзд на заборонний сигнал світлофора, що стало причиною зіткнення з автомобілем Fiat. Далі Nissan влетів у стовп.

Під час автопригоди водії ушкоджень не отримали.

Патрульні склали на кермувальника Nissan протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, сьогодні на автодорозі Київ – Одеса, в селі Ксаверівка Васильківського району, сталася дорожньо-транспортна пригода: водій вантажівки Volvo в'їхав в металеву секцію пішохідного мосту. Є травмовані.