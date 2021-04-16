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    ДТП в Одесі: вночі на вулиці Ріхтера стались дві смертельні аварії (фото)

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    В результаті цих аварій загинули троє чоловіків - ДТП в Одесі: вночі на вулиці Ріхтера стались дві смертельні аварії (фото)
    В результаті цих аварій загинули троє чоловіків
    Фото Нацполіція Одеси

    За фактами ДТП правоохоронці розпочали кримінальні провадження

    В Одесі в результаті аварій на вулиці Святослава Ріхтера загинули троє чоловіків. Про це повідомляє пресслужбу ГУНП в Одеській області.

    Дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди стались на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі. Ввечері 16 квітня чоловік за кермом автомобіля Toyota наїхав на пішохода. Останній перетинав дорогу у невстановленому місці.

    Пізніше, в ніч на 16 квітня, водій BMW не впорався з керуванням та в’їхав у рекламний стовп. В результаті цих аварій загинули троє чоловіків. Зокрема це 40-річний пішохід, водій BMW, особа якого наразі встановлюється, та його 24-річний пасажир.

    За фактами ДТП правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Призначена низка експертиз.

    Тим часом, у четвер, 15 квітня, на 55 км автодороги М-07 Київ – Ковель у смт Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода На трасі в напрямку Києва сталося зіткнення легковика Peugeot і вантажівки MAN. Дівчина 1989 року народження від отриманих травм померла на місці, ще четверо осіб терміново госпіталізовані.

    Теги: ДТП Одеса смерть аварія
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