ДТП в Одесі: вночі на вулиці Ріхтера стались дві смертельні аварії (фото)

За фактами ДТП правоохоронці розпочали кримінальні провадження

В Одесі в результаті аварій на вулиці Святослава Ріхтера загинули троє чоловіків. Про це повідомляє пресслужбу ГУНП в Одеській області.

Дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди стались на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі. Ввечері 16 квітня чоловік за кермом автомобіля Toyota наїхав на пішохода. Останній перетинав дорогу у невстановленому місці.

Пізніше, в ніч на 16 квітня, водій BMW не впорався з керуванням та в’їхав у рекламний стовп. В результаті цих аварій загинули троє чоловіків. Зокрема це 40-річний пішохід, водій BMW, особа якого наразі встановлюється, та його 24-річний пасажир.

За фактами ДТП правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Призначена низка експертиз.

Тим часом, у четвер, 15 квітня, на 55 км автодороги М-07 Київ – Ковель у смт Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода На трасі в напрямку Києва сталося зіткнення легковика Peugeot і вантажівки MAN. Дівчина 1989 року народження від отриманих травм померла на місці, ще четверо осіб терміново госпіталізовані.