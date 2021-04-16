Смертельна ДТП під Києвом: Peugeot на повному ходу влетів у фуру (фото, відео)

На місці ДТП працювали рятувальники, швидка допомога та поліція

На місці ДТП загинула жінка, травмовані четверо осіб

У четвер, 15 квітня, на 55 км автодороги М-07 Київ – Ковель у смт Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

На трасі в напрямку Києва сталося зіткнення легковика Peugeot і вантажівки MAN.

За даними «Києва оперативного», водій легковика на повному ходу в‘їхав у припарковану фуру.

Дівчина 1989 року народження від отриманих травм померла на місці, ще четверо осіб терміново госпіталізовані.

На місці працювали медики та рятувальники.

Всі деталі надалі встановлять слідчі.

Патрульні займалися регулюванням дорожнього руху.