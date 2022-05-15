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    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)

    У будинку горіли&nbsp;балкони з п&rsquo;ятого по дев&rsquo;ятий поверх - У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У будинку горіли балкони з п’ятого по дев’ятий поверх
    фото: ДСНС України

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали близько 30 осіб

    У неділю, 15 травня, сталась пожежа в багатоповерхівці на вул. Алматинській, 64-А у Дніпровському районі Києва. Інформація про загорання надійшло до рятувальної служби об 11:51, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що у дев’ятиповерховому житловому будинку горять балкони з п’ятого по дев’ятий поверх з частковим розповсюдженням у квартири.

    Пожежу було ліквідовано о 12:51.

    У ході гасіння та розвідки з будинку було евакуйовано близько 30 осіб.

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    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
    фото: ДСНС України

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)