У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)
Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали близько 30 осіб
У неділю, 15 травня, сталась пожежа в багатоповерхівці на вул. Алматинській, 64-А у Дніпровському районі Києва. Інформація про загорання надійшло до рятувальної служби об 11:51, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
На місці рятувальники встановили, що у дев’ятиповерховому житловому будинку горять балкони з п’ятого по дев’ятий поверх з частковим розповсюдженням у квартири.
Пожежу було ліквідовано о 12:51.
У ході гасіння та розвідки з будинку було евакуйовано близько 30 осіб.
Жертв і постраждалих немає.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.