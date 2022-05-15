У Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото)

У будинку горіли балкони з п’ятого по дев’ятий поверх

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали близько 30 осіб

У неділю, 15 травня, сталась пожежа в багатоповерхівці на вул. Алматинській, 64-А у Дніпровському районі Києва. Інформація про загорання надійшло до рятувальної служби об 11:51, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що у дев’ятиповерховому житловому будинку горять балкони з п’ятого по дев’ятий поверх з частковим розповсюдженням у квартири.

Пожежу було ліквідовано о 12:51.

У ході гасіння та розвідки з будинку було евакуйовано близько 30 осіб.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.