У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще два військкомати (фото)
У Росії після вторгнення в Україну почали масово підпалювати військкомати
У Росії невідомі спробували підпалити два військкомати. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Це вже шостий подібний випадок за останні кілька днів (а всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагалися спалити щонайменше 10 військкоматів).
Цього разу нападу зазнав Військовий комісаріат у селищі Пронську. Невідомі підійшли до нього близько 3 години ночі та спробували підпалити двері, а потім і віконну раму. Вогонь не поширився, будівля вціліла.
У поліції порушили справу про спробу умисного знищення чи пошкодження майна – паліїв зараз шукають.
Ще один військкомат намагалися спалити цієї ночі. Цього разу у Волгограді.
Близько другої години ночі в підсобці військового комісаріату по Радянському, Ворошиловському та Кіровському районам розпочалася пожежа. Вогонь охопив 20 метрів квадратних підсобного приміщення.
Коли полум'я загасили, трохи пізніше, співробітники поліції виявили в приміщенні розбиту скляну пляшку зі шматком тканини – ймовірності, хтось кинув туди «коктейль Молотова». Поряд із військкоматом була також виявлена літрова пластикова пляшка.
Наразі паліїв шукає поліція.
Нагадаємо, 13 травня подібний випадок стався у місті Гукове Ростовської області. Там уночі хтось намагався підпалити військовий комісаріат на вулиці Червона Гірка. Злочинець кинув «коктейль Молотова» у стіну будівлі, вогонь загасили працівники військкомату. Чоловіка поки що теж не знайшли.
Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова».
Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».
Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.