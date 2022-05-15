У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще два військкомати (фото)

У Росії після вторгнення в Україну почали масово підпалювати військкомати

У Росії невідомі спробували підпалити два військкомати. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Це вже шостий подібний випадок за останні кілька днів (а всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагалися спалити щонайменше 10 військкоматів).

Цього разу нападу зазнав Військовий комісаріат у селищі Пронську. Невідомі підійшли до нього близько 3 години ночі та спробували підпалити двері, а потім і віконну раму. Вогонь не поширився, будівля вціліла.

У поліції порушили справу про спробу умисного знищення чи пошкодження майна – паліїв зараз шукають.

Ще один військкомат намагалися спалити цієї ночі. Цього разу у Волгограді.

Близько другої години ночі в підсобці військового комісаріату по Радянському, Ворошиловському та Кіровському районам розпочалася пожежа. Вогонь охопив 20 метрів квадратних підсобного приміщення.

Коли полум'я загасили, трохи пізніше, співробітники поліції виявили в приміщенні розбиту скляну пляшку зі шматком тканини – ймовірності, хтось кинув туди «коктейль Молотова». Поряд із військкоматом була також виявлена літрова пластикова пляшка.

Наразі паліїв шукає поліція.

Нагадаємо, 13 травня подібний випадок стався у місті Гукове Ростовської області. Там уночі хтось намагався підпалити військовий комісаріат на вулиці Червона Гірка. Злочинець кинув «коктейль Молотова» у стіну будівлі, вогонь загасили працівники військкомату. Чоловіка поки що теж не знайшли.

Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова».

Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.